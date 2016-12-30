"Шахтар" назвав заробіток клубу за минулий сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Донецький “Шахтар” опублікував звітність за минулий сезон в якому сказано, що "гірники“заробили більше 2-х мільярдів гривень. Про це інформує УНН з посиланням на сайт “Шахтаря”.
Згідно річного звіту “Шахтар” заробив за минулий сезон 2 мільярди 704 мільйони 700 тисяч гривень. Це на 73,5 відсотків більше, ніж у попередньому сезоні.
Дохід від продажу та оренди футболістів становить 1 мільярд 762 мільйони. Дохід від УЄФА — 586 мільйонів 300 тисяч гривень.
Дохід від комерційної діяльності — 356 мільйонів 400 тисяч гривень.
Нагадаємо, що в зимове міжсезоння донецький клуб покинули нападники Едуардо та Євген Селезньов, а також завершив кар’єру у команді лівий захисник В’ячеслав Шевчук.