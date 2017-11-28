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“Шахтер” хотят опорочить, чтобы увести общественность от “темы Мариуполя” - Палкин

“Шахтер” хотят опорочить, чтобы увести общественность от “темы Мариуполя” - Палкин

Киев  •  УНН

 • 19985 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Донецкий “Шахтер” пытаются дискредитировать, чтобы увести украинских болельщиков от “темы Мариуполя”. Об этом в эфире телеканала “Футбол 1” заявил генеральный директор “горняков” Сергей Палкин, комментируя несогласованную с ФФУ акцию с “патриотическими футболками” перед поединком с “Олимпиком” в рамках 17 тура УПЛ, передает УНН.

“Доподлинно знаем, кто организатор этого мероприятия. Доподлинно знаем, что сегодня некоторые люди хотят увести нас от главной темы последнего времени — темы Мариуполя. Вот и организовываются такие мероприятия, чтобы опорочить наше имя. Самое печальное в том, что люди не останавливаются ни перед чем. Уже даже прикрываются детьми, лишь бы достичь своей цели.

Они втянули общественную организацию Федерация футбола участников АТО и цинично используют их. Потратили большие средства, на то, чтобы разогнать эту тему в СМИ. Манипулируют заголовками и искажают факты. Лучше бы эти деньги пошли на реальную благотворительность”, — заявил гендиректор “горняков”.

По словам Сергея Палкина, 29 ноября пройдет официальная акция от ФФУ с участием детей АТО, в которой “Шахтер” примет участие. В этот день команда в рамках четвертьфинала Кубка Украины сразится с “Вересом” на харьковском ОСК “Металлист”.

“В четверг получили письмо от ФФУ — это письмо было отослано ФК „Шахтер“, „Десне“, „Ворскле“, ФК „Львов“ — о том, что на матче Кубка Украины будет проводиться акция с участием детей воинов АТО. Мы сразу ответили, что примем участие в этой акции. Поддержали это начинание. Все нормально, в нормальных рамках. Понятных. Мы оперировать готовы только в официальных мероприятиях”, — добавил Сергей Палкин.

Напомним, в конце августа киевское “Динамо” не приехало в Мариуполь на матч седьмого тура Премьер-лиги. Клуб якобы не получил гарантий своей безопасности. Многие болельщики посчитали, что страх играть в Мариуполе “со стороны смотрится, как плевок в сторону украинских военнослужащих”. 11 сентября контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) ФФУ засчитал “Динамо” техническое поражение в матче против ФК “Мариуполь”. “Динамо” подало апелляцию, но проиграло и ее.

Украинские Национальные Новости

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