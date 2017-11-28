"Шахтар" хочуть зганьбити, щоб відвернути громадськість від "теми Маріуполя" - Палкін

“Достеменно знаємо, хто організатор цього заходу. Достеменно знаємо, що сьогодні деякі люди хочуть відвести нас від головної теми останнього часу — теми Маріуполя. Ось і організовуються такі заходи, щоб опорочити наше ім’я. Найсумніше в тому, що люди не зупиняються ні перед чим. Вже навіть прикриваються дітьми, аби досягти своєї мети”, — сказав він.

Вони втягнули громадську організацію Федерація футболу учасників АТО і цинічно використовують їх. Витратили великі кошти на те, щоб розігнати цю тему в ЗМІ. Маніпулюють заголовками і перекручують факти. Краще б ці гроші пішли на реальну благодійність“, — заявив гендиректор “гірників”.

За словами Сергія Палкіна, 29 листопада пройде офіційна акція від ФФУ з участю дітей АТО, в якому “Шахтар” візьме участь. У цей день команда в рамках чвертьфіналу Кубка України зіграє з “Вересом” на харківському ОСК “Металіст”.

“У четвер отримали лист від ФФУ — цей лист було надіслано ФК „Шахтар“, „Десні“, „Ворсклі“, ФК „Львів“ — про те, що на матчі Кубка України буде проводитися акція з участю дітей воїнів АТО. Ми відразу відповіли, що візьмемо участь у цій акції. Підтримали це починання. Все нормально, в нормальних межах. Зрозумілих. Ми готові оперувати тільки в офіційних заходах”, — додав Сергій Палкін.

Нагадаємо, в кінці серпня київське “Динамо” не приїхало в Маріуполь на матч сьомого туру Прем’єр-ліги. Клуб нібито не отримав гарантій своєї безпеки. Багато вболівальників порахували, що страх грати в Маріуполі “з боку виглядає, як плювок в бік українських військовослужбовців”. 11 вересня контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) ФФУ зарахував “Динамо” технічну поразку в матчі проти ФК “Маріуполь”. “Динамо” подало апеляцію, але програло і її.