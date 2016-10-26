Мошенников, которые за 200 тыс. долл. обещали закрыть дело о покушении на убийство, арестованы

"Следственным судьей Печерского районного суда Киева в отношении подозреваемых двух участников преступной организованной группы, которые путем обмана завладели средствами в сумме 200 тыс. долл. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а также определены альтернативные меры пресечения в виде залога, одному из них в сумме одного млн 102 тыс. грн, другому - 413 тыс. грн", - сообщили в ГПУ.

Сейчас принимаются меры для установления места пребывания третьего соучастника преступления и проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, правоохранители разоблачили трех участников преступной организованной группы, которые завладели средствами в сумме 200 тыс. долл. приговоренного к 10 годам заключения за совершение покушения на убийство гражданина, обещая обеспечить принятие апелляционным судом по его делу оправдательного приговора.