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15 марта, 19:03 • 116529 просмотра

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Мошенников, которые за 200 тыс. долл. обещали закрыть дело о покушении на убийство, арестованы

Киев • УНН

 • 6934 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. По ходатайству Генеральной прокуратуры Украины двум подозреваемым участникам преступной организованной группы, за 200 тыс. долл. обещали закрыть дело о покушении на убийство, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

"Следственным судьей Печерского районного суда Киева в отношении подозреваемых двух участников преступной организованной группы, которые путем обмана завладели средствами в сумме 200 тыс. долл. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а также определены альтернативные меры пресечения в виде залога, одному из них в сумме одного млн 102 тыс. грн, другому - 413 тыс. грн", - сообщили в ГПУ.

Сейчас принимаются меры для установления места пребывания третьего соучастника преступления и проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, правоохранители разоблачили трех участников преступной организованной группы, которые завладели средствами в сумме 200 тыс. долл. приговоренного к 10 годам заключения за совершение покушения на убийство гражданина, обещая обеспечить принятие апелляционным судом по его делу оправдательного приговора.

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