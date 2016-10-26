Шахраїв, які за 200 тис. дол. обіцяли закрити справу про замах на вбивство, заарештовано
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За клопотанням Генеральної прокуратури України двом підозрюваним учасникам злочинної організованої групи, які за 200 тис. дол. обіцяли закрити справу про замах на вбивство, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
“Слідчим суддею Печерського районного суду Києва стосовно підозрюваних двох учасників злочинної організованої групи, які шляхом обману заволоділи коштами в сумі 200 тис. дол. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також визначено альтернативні запобіжні заходи у вигляді застави, одному з них у сумі один млн 102 тис. грн, іншому — 413 тис. грн”, — повідомили у ГПУ.
Наразі вживаються заходи для встановлення місця перебування третього співучасника злочину та проводяться першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, правоохоронці викрили трьох учасників злочинної організованої групи, які заволоділи коштами в сумі 200 тис. дол. засудженого до 10 років ув’язнення за вчинення замаху на вбивство громадянина, обіцяючи забезпечити ухвалення апеляційним судом у його справі виправдувального вироку.