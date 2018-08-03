Мошенники пытались получить деньги вкладчика обанкротившегося банка

"Фонд гарантирования вместе с полицией не допустили неправомерного завладения средствами Фонда", - говорится в сообщении.

В частности отмечается, что 1 августа "на горячем" были пойманы люди, которые по поддельным документам пытались завладеть средствами вкладчика "Банка Форум". По предварительным данным, злоумышленники подделали доверенность, которую якобы выдал вкладчик банка, который зарегистрирован в Крыму.

Сейчас правоохранители разыскивают всех участников преступной группы.

Открыто уголовное производство по факту мошенничества и использования поддельных документов.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов усовершенствовал подход к продаже ипотечных кредитов физлиц в пулах.