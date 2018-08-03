Шахраї намагались отримати гроші вкладника збанкрутілого банку

“Фонд гарантування разом із поліцією не допустили неправомірного заволодіння коштами Фонду”, — сказано у повідомленні.

Зокрема зазначається, що 1 серпня “на гарячому” було спіймано осіб, які за підробленими документами намагалися заволодіти коштами вкладника “Банку Форум”. За попередніми даними, зловмисники підробили довіреність, яку начебто, видав вкладник банку, що зареєстрований у Криму.

Наразі правоохоронці розшукують усіх учасників злочинної групи.

Відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства і використання підроблених документів.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів вдосконалив підхід до продажу іпотечних кредитів фізосіб у пулах.