Шахраї намагались отримати гроші вкладника збанкрутілого банку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Шахраї намагалися отримати в банку-агенті гроші іншої особи, які підлягають гарантованому відшкодуванню за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН з посиланням ФГВФО.
“Фонд гарантування разом із поліцією не допустили неправомірного заволодіння коштами Фонду”, — сказано у повідомленні.
Зокрема зазначається, що 1 серпня “на гарячому” було спіймано осіб, які за підробленими документами намагалися заволодіти коштами вкладника “Банку Форум”. За попередніми даними, зловмисники підробили довіреність, яку начебто, видав вкладник банку, що зареєстрований у Криму.
Наразі правоохоронці розшукують усіх учасників злочинної групи.
Відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства і використання підроблених документів.
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів вдосконалив підхід до продажу іпотечних кредитів фізосіб у пулах.