Мошенники в Житомирской области под видом полицейских обманули пенсионерок

"76-летняя женщина пожаловалась на проходимца, который накануне позвонил на ее домашний номер и, назвавшись сыном заявительницы, сообщил о задержании полицейскими за якобы совершенное преступление. Чтобы спасти "сына" от ответственности, женщина незамедлительно согласилась на предложение заплатить. Передала более 15 тыс. гривен иностранной и отечественной валютой неизвестному мужчине, который пришел забрать деньги в условленное место. В тот же день с аналогичным историей о "сыне в полиции" и передаче 14 000 гривен незнакомцу, который пришел прямо к ней домой, сообщила 69-летняя жительница Житомира. А вечером еще одна 75-летняя пенсионерка рассказала правоохранителям о "внуке", которому якобы нужна срочная денежная помощь на лечение после попадания в ДТП. Бабушка передала неизвестному мужчине 11 500 гривен и золотое кольцо в придачу", - сообщили в полиции.

Сейчас по всем фактам полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, проводятся мероприятия по установлению личностей преступников.