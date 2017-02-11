Шахраї на Житомирщині під виглядом поліцейських ошукали пенсіонерок

“76-річна жінка пожалілася на пройдисвіта, який напередодні зателефонував на її домашній номер і, назвавшись сином заявниці, повідомив про затримання поліцейськими за нібито вчинений злочин. Аби врятувати „сина“ від відповідальності, жінка без зволікань погодилася на пропозицію заплатити. А відтак передала понад 15 тисяч гривень іноземною та вітчизняною валютою невідомому чоловіку, який прийшов забрати гроші у домовлене місце. Того ж дня з аналогічною історією про „сина в поліції“ і передачу 14 тисяч гривень незнайомцеві, який прийшов просто до неї додому, повідомила 69-річна житомирянка. А увечері ще одна 75-річна пенсіонерка розповіла правоохоронцям про „онука“, якому нібито потрібна термінова грошова допомога на лікування після потрапляння у ДТП. Бабуся передала невідомому чоловіку 11,5 тисяч гривень і золоту каблучку на додачу”, — повідомили у поліції.

Наразі за всіма фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, тривають заходи по встановленню осіб злочинців.