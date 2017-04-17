Мошенника из РФ, которого искал Интерпол, задержали в "Борисполе"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Вчера, 16 апреля, в аэропорту "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" задержали гражданина Российской Федерации. Во время пограничного контроля на него сработала база данных Интерпола. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, россиянина, прилетевшего авиарейсом "Стамбул-Киев", разыскивали правоохранительные органы Российской Федерации с 2016 года. 40-летний гражданин России находится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 3,4 ст. 159 УК РФ - мошенничество.
Задержанного мошенника передали взаимодействующим подразделениям.
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В ГПСУ также отметили, что сотрудники Госпогранслужбы во время мероприятий пограничного контроля активно используют базу данных Интерпола. В результате, только с начала года реализовано 1010 информаций.