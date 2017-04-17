Шахрая із РФ, якого шукав Інтерпол, затримали у "Борисполі"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Учора, 16 квітня, в аеропорту “Бориспіль” прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску “Київ” затримали громадянина Російської Федерації. Під час прикордонного контролю на нього спрацювала база даних Інтерполу. Про це УНН повідомили у прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі, росіянина, який прилетів авіарейсом “Стамбул-Київ”, розшукували правоохоронні органи Російської Федерації з 2016 року. 40-річний громадянин Росії перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Російської Федерації для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 3,4 ст. 159 КК РФ — шахрайство.
Затриманого шахрая передали взаємодіючим підрозділам.
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У ДПСУ також відзначили, що співробітники Держприкордонслужби під час заходів прикордонного контролю активно використовують базу даних Інтерполу. У результаті, лише з початку року реалізовано 1010 інформацій.