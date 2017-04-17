Шахрая із РФ, якого шукав Інтерпол, затримали у "Борисполі"

Як повідомили у прес-службі, росіянина, який прилетів авіарейсом “Стамбул-Київ”, розшукували правоохоронні органи Російської Федерації з 2016 року. 40-річний громадянин Росії перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Російської Федерації для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 3,4 ст. 159 КК РФ — шахрайство.

Затриманого шахрая передали взаємодіючим підрозділам.

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У ДПСУ також відзначили, що співробітники Держприкордонслужби під час заходів прикордонного контролю активно використовують базу даних Інтерполу. У результаті, лише з початку року реалізовано 1010 інформацій.