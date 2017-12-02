Шахматист Бернадский победил на турнире в Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Гроссмейстер из Украины Виталий Бернадский единолично выиграл престижный турнир “А” на Цахкадзор-опен-2017 (Армения). Об этом информирует ФШУ, передает УНН.
Без единого поражения и с результатом 7 очков из 9, он на пол-очка опередил шестерку преследователей, в том числе, киевлянина О.Кислинського, который сейчас представляет федерацию Чехии.
Еще трое украинских шахматистов выступили менее успешно: Владимир Онищук с 5,5 баллами финишировал лишь 13-м, а Сергей Павлов с 5-ю пунктами — 23-м.
Примечательно, что почти треть участников (22 из 69) были международными гроссмейстерами.
Напомним, что Бернадский удавалось занять призовое место на соревнованиях в Греции.