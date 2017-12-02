Шахіст Бернадський тріумфував на турнірі у Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Гросмейстер з України Віталій Бернадський одноосібно виграв престижний турнір “А” на Цахкадзор-опен-2017 (Вірменія). Про це інформує ФШУ, передає УНН.
Без жодної поразки та з результатом 7 очок з 9, він на пів-очка випередив шістку переслідувачів, у тому числі, киянина О.Кислинського, який нині представляє федерацію Чехії.
Ще троє українських шахістів виступили менш успішно: Володимир Онищук з 5,5 балами фінішував лише 13-м, а Сергій Павлов з 5-ма пунктами — 23-м.
Примітно, що майже третина учасників (22 з 69) були міжнародними гросмейстерами.
Нагадаємо, що Бернадському вдавалося посісти призове місце на змаганнях у Греції.