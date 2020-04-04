Саблистка Харлан изменила цели на Олимпийские игры в Токио

“Моя цель на Олимпийские игры несколько изменилась. Я настроена завоевать любую медаль и получить удовольствие от этого момента. Разумеется, у всех спортсменов и у меня есть амбиции: интересует только „золото“ и все. Но Олимпиада проходит раз в четыре года, когда ты ставишь целью „золото“ (предыдущая цель Харлан — ред.), а не получаешь его, можешь разочароваться и не обрадоваться „серебру“. Это неправильно, ведь ты выиграла „серебро“ или „бронзу“ Олимпийских игр!”, — подчеркнула саблистка.

Первый номер мирового рейтинга женского фехтованию на саблях рассмотрит вариант завершения карьеры после Олимпиады в Токио.

“Всю жизнь фехтовать не буду, когда это закончится, однако с этим делом не так легко расстаться. Я не могу просто сказать: „Ну все, я достигла всего и хочу уйти“. У меня немного другая история и видение. Нужно максимально осознанно подходить к тому, что дело всей твоей сознательной жизни подходит к финишу и его нужно отпустить. Я пока не готова это сделать. Решение о дальнейших спортивных планах буду принимать уже после Олимпиады-2020. Потому подготовка к следующим Играм начинается сразу после церемонии награждения. Нужно принять решение: заканчивать карьеру, оставаться в спорте брать паузу, а потом возвращаться. Это деликатный вопрос”, — добавила Харлан.

Отметим, что в активе украинки четыре медали Олимпийских игр, 20 медалей чемпионатов Европы при 15 наград чемпионатов мира.