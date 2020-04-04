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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78953 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 93570 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101091 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100470 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 108084 просмотра

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5 марта, 13:05 • 95202 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Саблистка Харлан изменила цели на Олимпийские игры в Токио

Саблистка Харлан изменила цели на Олимпийские игры в Токио

Киев  •  УНН

 • 13059 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Титулованная украинская спортсменка Ольга Харлан рассказала о планах на будущее, мыслях по поводу завершения карьеры, а также об изменении целей на Олимпийские игры в Токио, которые перенесли на 2021, передает УНН со ссылкой на интервью Украинской "redbull.com" .

“Моя цель на Олимпийские игры несколько изменилась. Я настроена завоевать любую медаль и получить удовольствие от этого момента. Разумеется, у всех спортсменов и у меня есть амбиции: интересует только „золото“ и все. Но Олимпиада проходит раз в четыре года, когда ты ставишь целью „золото“ (предыдущая цель Харлан — ред.), а не получаешь его, можешь разочароваться и не обрадоваться „серебру“. Это неправильно, ведь ты выиграла „серебро“ или „бронзу“ Олимпийских игр!”, — подчеркнула саблистка.

Первый номер мирового рейтинга женского фехтованию на саблях рассмотрит вариант завершения карьеры после Олимпиады в Токио.

“Всю жизнь фехтовать не буду, когда это закончится, однако с этим делом не так легко расстаться. Я не могу просто сказать: „Ну все, я достигла всего и хочу уйти“. У меня немного другая история и видение. Нужно максимально осознанно подходить к тому, что дело всей твоей сознательной жизни подходит к финишу и его нужно отпустить. Я пока не готова это сделать. Решение о дальнейших спортивных планах буду принимать уже после Олимпиады-2020. Потому подготовка к следующим Играм начинается сразу после церемонии награждения. Нужно принять решение: заканчивать карьеру, оставаться в спорте брать паузу, а потом возвращаться. Это деликатный вопрос”, — добавила Харлан.

Отметим, что в активе украинки четыре медали Олимпийских игр, 20 медалей чемпионатов Европы при 15 наград чемпионатов мира.

Украинские Национальные Новости

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