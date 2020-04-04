Шаблістка Харлан змінила цілі на Олімпійські ігри в Токіо

“Моя ціль на Олімпійські ігри трохи змінилася. Я налаштована завоювати будь-яку медаль й отримати задоволення від цього моменту. Зрозуміло, у всіх спортсменів і в мене є амбіції: цікавить лише „золото“ й усе. Але Олімпіада проходить раз на чотири роки, коли ти ставиш за мету „золото“ (попередня мета Харлан — ред.), а не отримуєш його, можеш розчаруватися й не зрадіти „сріблу“. Це неправильно, адже ти виграла „срібло“ чи „бронзу“ Олімпійських ігор!”, — наголосила шаблістка.

Перший номер світового рейтингу жіночого фехтування на шаблях розгляне варіант завершення кар’єри після Олімпіади в Токіо.

“Усе життя фехтувати не буду, колись це закінчиться, однак з цією справою не так легко попрощатися. Я не можу просто сказати: „Ну все, я досягла всього й хочу піти“. У мене трохи інша історія й бачення. Потрібно максимально свідомо підходити до того, що справа всього твого свідомого життя підходить до фінішу та її потрібно відпустити. Я поки не готова цього зробити. Рішення щодо подальших спортивних планів буду ухвалювати вже після Олімпіади-2020. Бо підготовка до наступних Ігор розпочинається одразу після церемонії нагородження. Потрібно ухвалити рішення: закінчувати кар’єру, залишатися в спорті чи брати паузу, а потім повертатися. Це делікатне питання”, — додала Харлан.

Відзначимо, що в активі українки чотири медалі Олімпійських ігор, 20 медалей чемпіонатів Європи при 15 нагород чемпіонатів світу.