Сезон арбузов и дынь: врачи рассказали, как выбрать сезонные фрукты без вреда для здоровья

"Сезон арбузов и дынь, как правило, начинается в июле месяце. Как правило, при выращивании первых арбузов используют химикаты более интенсивно. Производители, чтобы заработать немного больше, пытаются ускорить процесс созревания, и, таким образом, мы получаем первые партии, как правило, с немного большим количеством химикатов ", - отметил врач.



Он, впрочем, заметил, что это правило действует не всегда - ситуации бывают разные. Но, чтобы предотвратить вред для здоровья, рекомендуется первые партии, которые появляются на рынке, в массовом обращении, не употреблять - подождать неделю или две.



"Удобрения, в принципе, при выращивании используются почти всегда, поэтому нельзя сказать, что это совсем негативная тенденция, потому что без удобрений они в принципе будут плохо расти", - добавил Комашко.



Врач утверждает, что при этом есть очень простой способ выявить содержание химикатов.



"В принципе, сейчас продают достаточно тестеров на количество нитратов. Это - обычный индикатор, вставляется в сам фрукт и показывает количество нитратов. Так можно оценивать количество нитратов в конкретном овоще, фрукте, который вы хотите использовать", - рассказал он.



Когда сезон уже начался, советуют медики, использовать в пищу больше овощей и фруктов, конечно, хорошо и полезно, но необходимо также знать меру.



"Нельзя одновременно съесть большое количество овощей, например, чтобы один человек съел целый большой арбуз. Это также негативно влияет на организм, потому что это в первую очередь большое количество жидкости, которая в большом количестве также оказывает негативное влияние. Это является сильным перенапряжением для организма", - говорит заведующий консультативного отдела "скорой".



Он отметил, что овощи или фрукты надо употреблять в умеренном количестве, или делать перерывы.



Из-за большой распространенности летом сезонных фруктов, сегодня известно многочисленное количество разнообразных "фруктовых" диет.



На вопрос о самой известной из них - арбузной - медик ответил следующее: "Если употреблять непродолжительный период, например, только арбуз, то в принципе - да, это возможно. Арбуз содержит большое количество жидкости, в принципе в нем содержится сахар в небольшом количестве, и как некую диету его можно использовать".



Впрочем, добавил он, необходимо учитывать, что для организма любого человека необходимо определенное количество белков в ежедневном рационе - таких как мясо.



"Особенно от него не следует отказываться детям, потому что это - растущий организм, которому обязательно нужна ежедневное минимальное количество аминокислот, которые не синтезируются в организме - такие содержатся в мясе. Для взрослых можно применять такую ​​диету, а вот детям и подросткам необходим сбалансированный режим питания", - сказал Комашко.



На вопрос о том, можно ли давать арбуз детям, он ответил утвердительно.



"Можно, но в небольшом количестве, с лет 4-5 уже можно давать. Однако опасность в том, что у ребенка может возникнуть аллергия", - ответил специалист.



Также, по его словам, фрукты все же могут принести вред организму, если употреблять их неправильно.



"Если принять большое количество овощей с повышенным содержанием нитратов, так, может быть отравление. Но как правило, в таком большом количестве люди таких продуктов не употребляют. Чаще бывает, что человек переедает того же арбуза - а это большой объем жидкости, сердечное нагрузки, также у человека может возникнуть проблемы с пищеварением. Организм не может переработать и использовать такое количество жидкости просто физически, поэтому надо учитывать особенности своего организма и не есть сезонные фрукты, те же дыню или арбуз, фанатично - каждый день напролет", - отметил медик.



Он также поделился собственным опытом относительно того, как выбрать правильный арбуз - вкусный и полезный.



"Если по зрелости, то, из личного опыта, когда арбуз, если по нему постучать, имеет звонкий звук - что называется, готов треснуть, это означает, что он зрелый. Корешок должен быть сухой. Если он сухой, значит, его не сорвали ранее созревания. если корешок зеленый - значит, арбуз будет бледным. Лучше попросить разрезать арбуз, если есть возможность. Хороший, спелый арбуз будет красивым и красным изнутри", - утверждает заведующий.



Как сообщал УНН, за пять месяцев в Украине больше всего подорожали овощи и фрукты.