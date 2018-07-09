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Сезон кавунів і динь: лікарі розповіли, як обрати сезонні фрукти без шкоди для здоров’я

Сезон кавунів і динь: лікарі розповіли, як обрати сезонні фрукти без шкоди для здоров’я

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. З приходом літнього сезону на полицях магазинів та на всіх місцевих ринках України та за її межами з’являються сезонні фрукти, серед іншого – кавуни та дині. Коли купляти соковиті фрукти та як уберегти себе від загрози шкідливих нітратів-добрив, розповів в коментарі УНН завідувач консультативно-інформаційного відділу "1583" Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Олександр Комашко.

"Сезон кавунів і динь, як правило, починається у липні місяці. Як правило, при вирощуванні перших кавунів використовують хімікати більш інтенсивно. Виробники, щоб заробити трохи більше коштів, намагаються пришвидшити процес дозрівання, і, таким чином, ми отримуємо перші партії, як правило, із трошки більшою кількістю хімікатів", - зазначив лікар.

Він, втім, зауважив, що це правило діє не завжди – ситуації бувають різні. Але, щоб запобігти шкоді для здоров’я, рекомендується перші партії, які з’являються на ринку, в масовому обігу, не вживати – зачекати тиждень чи два.

"Добрива, в принципі, при вирощуванні використовуються майже завжди, тому не можна сказати, що це зовсім негативна тенденція, тому що без добрив вони в принципі будуть погано рости", - додав Комашко.

Лікар стверджує, що при цьому є дуже простий спосіб виявити вміст хімікатів.

"В принципі, зараз продають достатньо тестерів на кількість нітратів. Це – звичайний індикатор, вставляється у сам фрукт і показує кількість нітратів. Так можна оцінювати кількість нітратів в конкретному овочі, фрукті, який ви хочете використовувати", - розповів він.

Коли сезон вже почався, радять медики, використовувати в їжу більше овочів та фруктів, звичайно, добре і корисно, але необхідно також знати міру.

"Не можна одночасно з’їсти велику кількість овочів, наприклад, щоб одна людина з'їла цілий великий кавун. Це також негативно впливає на організм, тому що це в першу чергу велика кількість рідини, яка у великій кількості також має негативний вплив. Це є сильним перенавантаженням для організму", - каже завідувач консультативного відділу "швидкої".

Він наголосив, що овочі або фрукти треба вживати в помірній кількості, або робити перерви.

Через велику розповсюдженість влітку сезонних фруктів, сьогодні відомо численну кількість різноманітних "фруктових" дієт.

На питання щодо найвідомішої з них – кавунової – медик відповів наступне:"Якщо вживати нетривалий період, приміром, лише кавун, то в принципі – так, це можливо. Кавун містить велику кількість рідини, в принципі в ньому містяться цукри у невеликій кількості, і як певну дієту його можна використовувати".

Втім, додав він, необхідно зважати на те, що для організму будь-якої людини необхідна певна кількість білків в щоденному раціоні – таких як м'ясо.

"Особливо від нього не слід відмовлятись дітям, тому що це – зростаючий організм, якому обов’язково потрібна щоденна мінімальна кількість амінокислот, які не синтезуються в організмі – такі містяться у м’ясі. Для дорослих можна застосовувати таку дієту, а от дітям і підліткам необхідний збалансований режим харчування", - сказав Комашко.

На питання про те, чи можна давати кавун дітям, він відповів ствердно.

"Можна, але в невеликій кількості, з років 4-5 вже можна давати. Проте небезпека в тому, що в дитини може виникнути алергія", - відповів спеціаліст.

Також, за його словами, фрукти все ж можуть принести шкоду організму, якщо вживати їх неправильно.

"Якщо вжити велику кількість овочів з підвищеним вмістом нітратів, так, може бути отруєння. Але як правило, в такій великій кількості люди таких продуктів не вживають. Частіше буває, що людина переїдає того ж кавуна – а це великий обсяг рідини, серцеве навантаження, також у людини може виникнути проблеми з травленням. Організм не може переробити і використати таку кількість рідини просто фізично, тому треба зважати на особливості свого організму і не їсти сезонні фрукти, ті ж диню чи кавун, фанатично – кожен день безперервно", - зазначив медик.

Він також поділився власним досвідом щодо того, як обрати правильний кавун – смачний і корисний.

"Якщо по зрілості, то, з особистого досвіду, коли кавун, якщо по ньому постукати, має дзвінкий звук – що називається, готовий репнути, це означає, що він зрілий. Корінець має бути сухий. Якщо він сухий, значить, його не зірвали раніше дозрівання. Якщо корінець зелений – значить, кавун буде блідим. Краще попросити розрізати кавун, якщо є можливість. Гарний, спілий кавун буде красивим і червоним зсередини", - стверджує завідувач.

Як повідомляв УНН, за п'ять місяців в Україні найбільше подорожчали овочі та фрукти.

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