Сейм Польши провалил голосование за признание россии государством-спонсором терроризма

Детали

Как отметили, 1 декабря во время дебатов перед голосованием польские депутаты единогласно высказались в поддержку резолюции. Но все поменялось, когда внесли поправку.

"российская федерация несет прямую ответственность за сбитие самолета Малайзийских авиалиний (рейс MH17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, а также за катастрофу самолета ВВС Польши (рейс 101) в смоленске (россия) в апреле 2010 года, в которой погибли 96 находившихся на борту человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, польские чиновники, высокопоставленные польские военные и военные командиры стран-членов НАТО, а также члены польского парламента", – говорится в поправке.

Заместитель докладчика комитета по иностранным делам Павел Коваль заявил, что поправка "разрушает компромисс".

Перед голосованием резолюции оппозиция попросила перерыв из-за поправки, но ей отказали. В итоге в голосовании приняли участие 226 членов Сейма: 225 проголосовали "за", один воздержался. Оппозиция не участвовала в голосовании, поэтому кворума не было.

Напомним

23 ноября Европейский парламент принял резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма.