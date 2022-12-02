Сейм Польщі провалив голосування за визнання росії державою-спонсором тероризму

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Як зазначили, 1 грудня під час дебатів перед голосуванням польські депутати одностайно висловилися на підтримку резолюції. Але все змінилося, коли внесли поправку.

"російська федерація несе пряму відповідальність за збиття літака Малайзійських авіаліній (рейс MH17) у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів та членів екіпажу, а також за катастрофу літака ВПС Польщі (рейс 101) у смоленську (росія) у квітні 2010 року, в якій загинули 96 осіб, що перебували на борту, зокрема президент Польщі Лех Качинський, польські урядовці, високопоставлені польські військові та військові командири країн-членів НАТО, а також члени польського парламенту", – ідеться у поправці.

Заступник доповідача комітету у закордонних справах Павел Коваль заявив, що поправка "руйнує компроміс".

Перед голосуванням резолюції опозиція попросила перерву через поправку, але їй відмовили. Зрештою у голосуванні взяли участь 226 членів Сейму: 225 проголосували "за", один утримався. Опозиція не брала участі у голосуванні, тому кворуму не було.

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