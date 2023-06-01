Сейм Латвии призвал НАТО пригласить Украину стать членом Альянса: в МИД приветствовали решение

Детали

Как пишет Delfi, в четверг, 1 июня, Сейм Латвии принял проект решения о поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. Документ предусматривает призыв к НАТО принять решение о приглашении Украины в Североатлантический альянс.

Латвия призывает сформулировать конкретные задачи, которые нужно выполнить для быстрой интеграции Украины в НАТО.

Сейм страны подчеркивает свое категорическое осуждение неспровоцированной военной агрессии россии и широкомасштабного вторжения в Украину, которые осуществляются при поддержке и участии беларуси, заявляя, что Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН и, как любая страна, имеет право выбирать, в каких международных организациях она будет участвовать.

В заявлении Сейма Латвии подчеркивается значительный вклад Украины в безопасность евроатлантического пространства — Украина сейчас борется не только за собственную безопасность, но и за общую безопасность, и ее членство в НАТО укрепит Альянс, особенно будущую оборону и сдерживание на восточном фланге НАТО.

Латвия отмечает, что двери НАТО открыты для всех европейских демократических стран, которые желают и могут взять на себя все обязанности членства, а россия не имеет права вето по расширению НАТО или любых других вопросов.

Реакция МИД Украины

"Я приветствую сегодняшнее заявление латвийского парламента, которое призывает НАТО пригласить Украину на Вильнюсском саммите и сформулировать четкую дорожную карту для обеспечения скорейшей интеграции. Я благодарен нашим латвийским друзьям Эдвардсу Смилтенсу и всем депутатам Сейма, которые поддержали этот шаг", - написал Кулеба в Twitter.