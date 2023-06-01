Сейм Латвії закликав НАТО запросити Україну стати членом Альянсу: у МЗС привітали рішення

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Як пише Delfi, у четвер, 1 червня, Сейм Латвії ухвалив проект рішення про підтримку України на саміті НАТО у Вільнюсі. Документ передбачає заклик до НАТО ухвалити рішення щодо запрошення України до Північноатлантичного альянсу.

Латвія закликає сформулювати конкретні завдання, які потрібно виконати для швидкої інтеграції України до НАТО.

Сейм країни підкреслює своє категоричне засудження неспровокованої військової агресії росії та широкомасштабного вторгнення в Україну, які здійснюються за підтримки та участі білорусі, заявляючи, що Україна має право на самооборону відповідно до Статуту ООН і, як будь-яка країна, має право обирати, у яких міжнародних організаціях вона братиме участь.

У заяві Сейму Латвії підкреслюється значний внесок України у безпеку євроатлантичного простору — Україна нині бореться не лише за власну безпеку, а й за спільну безпеку, і її членство в НАТО зміцнить Альянс, особливо майбутню оборону та стримування на східному фланзі НАТО.

Латвія наголошує, що двері НАТО відчинені для всіх європейських демократичних країн, які бажають і можуть взяти на себе всі обов'язки членства, а росія не має права вето щодо розширення НАТО чи будь-яких інших питань.

Реакція МЗС України

"Я вітаю сьогоднішню заяву латвійського парламенту, яка закликає НАТО запросити Україну на Вільнюському саміті та сформулювати чітку дорожню карту для забезпечення якнайшвидшої інтеграції. Я вдячний нашим латвійським друзям Едвардсу Смілтенсу та всім депутатам Сейму, які підтримали цей крок", - написав Кулеба у Twitter.