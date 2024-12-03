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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сеть контрабанды мазута обеспечивает $1 млрд для Ирана и его приспешников

Сеть контрабанды мазута обеспечивает $1 млрд для Ирана и его приспешников

Киев  •  УНН

 • 6124 просмотра

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Через Ирак ежемесячно проходит до 750 000 тонн контрабандного мазута, что приносит Ирану и его союзникам около $1 млрд в год. Схема усилилась после прихода к власти премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа Ас-Судани в 2022 году.

Сложная сеть контрабанды мазута осуществляется через Ирак: это обеспечивается с тех пор, как премьер-министр Мохаммед Шиа Ас-Судани вступил в должность в 2022 году, сообщили Reuters пять источников. Иран также получает валюту из Ирака через экспорт и избегает американских санкций через свою банковскую систему.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Сложная сеть контрабанды мазута приносит Ирану и его марионеткам 1 миллиард долларов в год. Схема действует через Ирак. От 500 000 до 750 000 метрических тонн тяжелого мазута (HFO), включая мазут с высоким содержанием серы (HSFO), что эквивалентно от 3,4 до 5 миллионов баррелей нефти, ежемесячно перенаправляется с заводов и в основном экспортируется. 

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О соответствующих масштабах контрабанды мазута ранее не сообщалось. Reuters ссылается на ряд источников, объясняющих, что схема изменена с момента прихода к власти Мохаммед Шиа Ас-Судани - в настоящее время он глава правительства Ирака. Он якобы имеет причастность к нелегальной торговле многих субъектов. 

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Из двух основных маршрутов, по которым мазут вывозится из Ирака, один предполагает смешивание его с аналогичным продуктом из Ирана и выдачу его как чисто Иракского, что помогает Тегерану избежать жестких санкций США в отношении экспорта энергоресурсов. Об этом Reuters заявили пять источников, которые отказались назвать свои имена.

Другой предполагает экспорт мазута, который изначально предназначался для программы субсидий, с использованием поддельной документации, чтобы скрыть его происхождение.

  • Иран выигрывает напрямую от первого пути. Иранский мазут обычно продается со скидкой из-за санкций, но он может продать его по более высокой цене, если он будет выдан за иракский.
  • Второй путь выгоден поддерживаемым Ираном ополченцам в Ираке, которые контролируют схему контрабанды.

Три источника оценили прибыль обоих маршрутов на основе предположений об объемах торговли и относительных ценах. Их оценки варьировались от 1 миллиарда долларов в год до более 3 миллиардов долларов.

Иран рассматривает своего соседа и союзника Ирак как легкие экономики и имеет там значительное военное, политическое и экономическое влияние из-за мощных шиитских ополчений и политических партий, которые он поддерживает. говорят Reuters, официальные лица Ирака и США.

Дополнение

Иранские и иракские официальные лица не ответили на подробные запросы о комментариях к выводам в статье Reuters.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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