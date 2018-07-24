Сестра Сенцова опровергла информацию о предсмертном состоянии режиссера

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38021 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101935 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123983 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131541 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168864 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153256 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141024 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130449 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181145 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Сестра Сенцова опровергла информацию о предсмертном состоянии режиссера

Сестра Сенцова опровергла информацию о предсмертном состоянии режиссера

Киев  •  УНН

 • 9626 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан опровергла информацию о предсмертном состоянии режиссера. Об этом она написала в своем Facebook, передает УНН.

"Не говорила я ничего о предсмертном состоянии Олега. Или опять что-то не так поняли, или для красного словца (сделали - ред.). Паникеры,.. похорон не будет, не дождетесь", - заявила Каплан.

Олег Сенцов уже пятый год содержится за решеткой в РФ. Сейчас он находится в российской колонии "Белый Медведь" в российском городе Лабытнанги. Он голодает уже 2,5 месяца.

Напомним, ранее британское издание The Independent приводило слова Каплан о том, что Сенцов находится на грани жизни и смерти.

Как сообщал УНН, уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова провела видеоконференцию с украинским политзаключенным в РФ Олегом Сенцовым. По словам Москальковой, Сенцов рассказал ей, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой. Также режиссер много читает.

Украинские Национальные Новости

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