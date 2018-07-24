Сестра Сенцова опровергла информацию о предсмертном состоянии режиссера

"Не говорила я ничего о предсмертном состоянии Олега. Или опять что-то не так поняли, или для красного словца (сделали - ред.). Паникеры,.. похорон не будет, не дождетесь", - заявила Каплан.

Олег Сенцов уже пятый год содержится за решеткой в РФ. Сейчас он находится в российской колонии "Белый Медведь" в российском городе Лабытнанги. Он голодает уже 2,5 месяца.

Напомним, ранее британское издание The Independent приводило слова Каплан о том, что Сенцов находится на грани жизни и смерти.

Как сообщал УНН, уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова провела видеоконференцию с украинским политзаключенным в РФ Олегом Сенцовым. По словам Москальковой, Сенцов рассказал ей, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой. Также режиссер много читает.