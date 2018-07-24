Сестра Сенцова спростувала інформацію про передсмертний стан режисера
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Сестра українського політв’язня Олега Сенцова Наталія Каплан спростувала інформацію про передсмертний стан режисера. Про це вона написала у своєму Facebook, передає УНН.
"Не говорила я нічого про передсмертний стан Олега. Або знову щось не так зрозуміли, або для красного слівця (зробили - ред.). Панікери,.. похорону не буде, не дочекаєтеся", - заявила Каплан.
Олег Сенцов вже п’ятий рік утримується за гратами у РФ. Наразі він перебуває в російській колонії "Білий Ведмідь" у російському місті Лабитнангі. Він голодує вже 2,5 місяці.
Нагадаємо, раніше британське видання The Independent наводило слова Каплан про те, що Сенцов знаходиться на межі життя і смерті.
Як повідомляв УНН, уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова провела відеоконференцію з українським політв'язнем в РФ Олегом Сенцовим. За словами Москалькової, Сенцов розповів їй, що веде електронну переписку з мамою, а право на дзвінки використовує для спілкування з сестрою. Також режисер багато читає.