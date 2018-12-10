Сестра Олега Сенцова поблагодарила Европарламент
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Наталья Каплан, двоюродная сестра Олега Сенцова, поблагодарила Европарламент от имени своего брата на пленарном заседании 10 декабря. Об этом в Twitter сообщила немецкий политик и режиссер документалист Ребекка Хармс, передает УНН.
"Он не хочет быть героем. Он хочет свободы. Он хочет создавать фильмы", - отметила сестра Олега Сенцова.
Немецкий политик добавила, что во время награждения SakharovPrize 2018 Европарламент обещает увеличить усилия для освобождения Сенцова.
Напомним, Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 с обвинением в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.
Как сообщал УНН, премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова присудили украинскому политзаключенному Олегу Сенцов, незаконно удерживается в российской тюрьме.