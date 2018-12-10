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Сестра Олега Сенцова подякувала Європарламенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Наталія Каплан, двоюрідна сестра Олега Сенцова, подякувала Європарламенту від імені свого брата на пленарному засіданні 10 грудня. Про це у Twitter повідомила німецький політик і режисер документаліст Ребекка Гармс, передає УНН.

Сестра Олега Сенцова подякувала Європарламенту

“Він не хоче бути героєм. Він хоче свободи. Він хоче створити фільми”, — зазначила сестра Олега Сенцова.

Німецький політик додала, що під час нагородження SakharovPrize 2018 Європарламент обіцяє збільшити зусилля для звільнення Сенцова.

Нагадаємо, Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр “Меморіал” в Росії вніс Сенцова в список політв’язнів.

Як повідомляв УНН, цьогорічну премію “За свободу думки” імені Андрія Сахарова присудили українському політв’язню Олегу Сенцову, який незаконно утримується в російській тюрмі.

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