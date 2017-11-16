Сессия горсовета Николаева продолжилась после проверки на взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Очередная сессия Николаевского городского совета продолжилась в четверг после того, как по результатам проверки не подтвердилась информация о наличии в здании взрывчатых веществ. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Николаевской области.
"Информация не подтверждается. Во время эвакуации эвакуировали всех присутствующих", - сообщили в пресс-службе областной полиции.
Также в пресс-службе отметили, что "сессия продолжает свою работу".
По данным полиции, около 10:25 правоохранители получили анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании Николаевского городского совета, в котором проходила очередная сессия.
Людей из помещения эвакуировали.