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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 34164 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 54846 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 63331 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 66949 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57671 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 97057 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 100570 просмотра

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Сессия горсовета Николаева продолжилась после проверки на взрывчатку

Сессия горсовета Николаева продолжилась после проверки на взрывчатку

Киев  •  УНН

 • 12224 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Очередная сессия Николаевского городского совета продолжилась в четверг после того, как по результатам проверки не подтвердилась информация о наличии в здании взрывчатых веществ. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Николаевской области.

"Информация не подтверждается. Во время эвакуации эвакуировали всех присутствующих", - сообщили в пресс-службе областной полиции.

Также в пресс-службе отметили, что "сессия продолжает свою работу".

По данным полиции, около 10:25 правоохранители получили анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании Николаевского городского совета, в котором проходила очередная сессия.

Людей из помещения эвакуировали.

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