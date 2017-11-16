Сесія міськради Миколаєва продовжилася після перевірки на вибухівку

"Інформація не підтверджується. Під час евакуації евакуювали всіх присутніх", - повідомили у прес-службі обласної поліції.

Також у прес-службі зазначили, що "сесія продовжує свою роботу".

За даними поліції, близько 10:25 правоохоронці отримали анонімне повідомлення про загрозу вибуху у будівлі Миколаївської міської ради, у якій проходила чергова сесія.

Людей з приміщення евакуювали.