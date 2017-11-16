Сесія міськради Миколаєва продовжилася після перевірки на вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Чергова сесія Миколаївської міської ради продовжилася у четвер після того, як за результатами перевірки не підтвердилася інформація про наявність у будівлі вибухових речовин. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Миколаївській області.
"Інформація не підтверджується. Під час евакуації евакуювали всіх присутніх", - повідомили у прес-службі обласної поліції.
Також у прес-службі зазначили, що "сесія продовжує свою роботу".
За даними поліції, близько 10:25 правоохоронці отримали анонімне повідомлення про загрозу вибуху у будівлі Миколаївської міської ради, у якій проходила чергова сесія.
Людей з приміщення евакуювали.