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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 24899 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 86258 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120199 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128001 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167176 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152651 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Сериал "Звездные войны": Disney заплатит 10 млн долл. за один эпизод

Сериал "Звездные войны": Disney заплатит 10 млн долл. за один эпизод

Киев  •  УНН

 • 30237 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. По предварительной информации сериал "Звездные войны" появится на экранах в 2019 году и будет стоить компании Disney 100 млн долларов за 10 эпизодов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Разработкой сериала занимается Джон Фавро, создатель таких фильмов, как "Железный человек" и "Книга джунглей".

Напомним, в одном из клубов американского Лос-Анджелеса была проведена тематическая вечеринка, бурлеск-шоу в стиле "Звездных войн".

Как сообщал УНН, в аэропорту Лондона можно полететь на планеты из "Звездных войн".

Популярная актриса Эмилия Кларк, известная своей ролью Дайнерис Таргариен в "Игре престолов", теперь стала героиней фильма "Соло: Звездные войны. Истории". Однако история персонажа до сих пор точно не известна.

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