Сериал "Звездные войны": Disney заплатит 10 млн долл. за один эпизод
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. По предварительной информации сериал "Звездные войны" появится на экранах в 2019 году и будет стоить компании Disney 100 млн долларов за 10 эпизодов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.
Разработкой сериала занимается Джон Фавро, создатель таких фильмов, как "Железный человек" и "Книга джунглей".
Напомним, в одном из клубов американского Лос-Анджелеса была проведена тематическая вечеринка, бурлеск-шоу в стиле "Звездных войн".
Как сообщал УНН, в аэропорту Лондона можно полететь на планеты из "Звездных войн".
Популярная актриса Эмилия Кларк, известная своей ролью Дайнерис Таргариен в "Игре престолов", теперь стала героиней фильма "Соло: Звездные войны. Истории". Однако история персонажа до сих пор точно не известна.