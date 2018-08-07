Сериал "Звездные войны": Disney заплатит 10 млн долл. за один эпизод

Разработкой сериала занимается Джон Фавро, создатель таких фильмов, как "Железный человек" и "Книга джунглей".

Напомним, в одном из клубов американского Лос-Анджелеса была проведена тематическая вечеринка, бурлеск-шоу в стиле "Звездных войн".

Как сообщал УНН, в аэропорту Лондона можно полететь на планеты из "Звездных войн".



Популярная актриса Эмилия Кларк, известная своей ролью Дайнерис Таргариен в "Игре престолов", теперь стала героиней фильма "Соло: Звездные войны. Истории". Однако история персонажа до сих пор точно не известна.