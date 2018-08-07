Серіал "Зоряні війни": Disney заплатить 10 млн дол. за один епізод
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. За попередньою інформацією серіал "Зоряні війни" з'явиться на екранах у 2019 році та буде коштувати компанії Disney 100 млн доларів за 10 епізодів. Про це повідомляє УНН з посилання на The Verge.
Розробкою серіалу займається Джон Фавро, творець таких фільмів, як "Залізна людина" та "Книга джунглів".
Нагадаємо, в одному з клубів американського Лос-Анджелеса була проведена тематична вечірка, бурлеск-шоу в стилі "Зоряних Війн".
Як повідомляв УНН, в аеропорту Лондона можна полетіти на планети з "Зоряних війн".
Популярна акторка Емілія Кларк, відома своєю роллю Дайнеріс Таргарієн в "Грі престолів", тепер стала героїнею стрічки "Соло: Зоряні війни. Історії". Проте історія персонажа досі напевно не відома.