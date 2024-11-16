"Серьезно буду относиться к разговору только с президентом США" - Зеленский о заявлениях команды Трампа о переговорах с рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он серьезно будет относиться только к разговору с президентом США Дональдом Трампом, комментируя версии, которые звучат со стороны членов команды Трампа о возможных переговорах с рф. Об этом он сказал в интервью "Суспільне" по случаю 100-летия "Украинского радио", передает УНН.

Есть разные голоса, в окружении каждого президента есть разные голоса, которые выполняют ту или иную задачу. Иногда мы с вами можем не представлять, для чего они это делают. Где-то смотрят реакцию обществ, своих и других, с кем надо договариваться. Где-то это личное волеизъявление кого-то из окружения показать, обратить внимание на себя людей, а может и Трампа. Я серьезно, как Президент Украины, буду относиться к разговору только с президентом США. При всем уважении к любому окружению, любым людям