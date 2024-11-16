"Серьезно буду относиться к разговору только с президентом США" - Зеленский о заявлениях команды Трампа о переговорах с рф
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что будет серьезно относиться только к разговору с Трампом, а не его окружением. Команды Украины и США будут работать над содержательной встречей после получения Трампом полномочий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он серьезно будет относиться только к разговору с президентом США Дональдом Трампом, комментируя версии, которые звучат со стороны членов команды Трампа о возможных переговорах с рф. Об этом он сказал в интервью "Суспільне" по случаю 100-летия "Украинского радио", передает УНН.
Есть разные голоса, в окружении каждого президента есть разные голоса, которые выполняют ту или иную задачу. Иногда мы с вами можем не представлять, для чего они это делают. Где-то смотрят реакцию обществ, своих и других, с кем надо договариваться. Где-то это личное волеизъявление кого-то из окружения показать, обратить внимание на себя людей, а может и Трампа. Я серьезно, как Президент Украины, буду относиться к разговору только с президентом США. При всем уважении к любому окружению, любым людям
Он отметил, что команды Украины и США будут работать над содержательной встречей.
Наши команды будут работать над содержательной встречей. О тех или иных линиях, о том, как это видят Соединенные Штаты, как мы реагируем на их видение, я смогу сказать после предметной встречи с президентом Трампом, когда он будет со всеми своими полномочиями
Дополнение
Издание The Telegraph сообщало, что Дональд Трамп якобы может призвать европейские и британские войска обеспечить 800-мильную (1200-километровую) буферную зону между российской и украинской армиями в рамках плана замораживания войны между двумя странами.
Джей Ди Вэнс, который избран в качестве вице-президента США, в октябре, комментируя войну в Украине, высказался об "уступках территориями". Он заявил, что лидерство Дональда Трампа будет способствовать "мирному" урегулированию.
В июне Кит Келлог и Фред Флейц, которые консультировали Трампа во время его первого президентства, представили ему еще одно предложение, которое призывало Америку сократить помощь Украине, если она не вступит в мирные переговоры.
МИД Украины отреагировал на публикацию о «мирном плане» от команды Трампа8 нояб. 2024, 08:49 • 54250 просмотров