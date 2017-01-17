Средняя стоимость жилья снизилась в Броварах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В декабре 2016 года стоимость квадратного метра жилья в Броварах составляла 11 тыс. 400 грн, что на 300 грн дешевле, чем в ноябре этого года. Об этом свидетельствует аналитика специализированного ресурса ЛУН.ua, сообщает УНН.
В то же время, по данным аналитиков, по сравнению с Киевом, жилье в Броварах почти вдвое дешевле.
Так, в декабря 2016 года средняя стоимость квадратного метра в столице составила 22 тыс. грн, что на 10 тыс. 600 грн больше, чем средняя стоимость квадратного метра в Броварах.
Напомним, в Броварах сейчас возводят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia. По данным компании, общая площадь застройки комплекса должна составить 80 га. Однокомнатную квартиру в новом ЖК можно приобрести за 14 тысяч долларов США.