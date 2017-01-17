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Середня вартість житла знизилась у Броварах

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. У грудні 2016 році вартість квадратного метра житла у Броварах становила 11 тис. 400 грн, що на 300 грн дешевше, ніж у листопаді цього року. Про це свідчить аналітика спеціалізованого ресурсу ЛУН.ua, повідомляє УНН.

Водночас, за даними аналітиків, порівняно з Києвом, житло у Броварах майже вдвічі дешевше.

Так, у грудні 2016 року середня вартість квадратного метру у столиці становила 22 тис. грн, що на 10 тис. 600 грн більше, ніж середня вартість квадратного метру у Броварах.

Нагадаємо, у Броварах нині зводять один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia. За даними компанії, загальна площа забудови комплексу має сягнути 80 га. Однокімнатну квартиру в новому ЖК можна придбати за 14 тисяч доларів США.

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