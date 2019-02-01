Среднемесячная температура воздуха в январе в Киеве увеличилась
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Среднемесячная температура воздуха января в столице превышает климатическую норму на 1,1 °С. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха января в столице составила -4,5° С, что превышает климатическую норму на 1,1° С", - говорится в сообщении.
Холоднее всего было 9 января, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 14,4° С, а теплее всего - 18 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +3,6 градуса.
"Особой приметой нынешней зимы является то, что минимальная температура воздуха в Киеве не опустилась ниже минус 15 градусов, а таких зим в столице было всего 6", - добавили в метеостанции.
Кроме того, по данным метеостанции, осадков на проспекте Науки выпало 45 мм, что составило 94% климатической нормы. Высота снежного покрова на проспекте Науки на конец месяца составила 31 см, наибольшей она была 27 января - 39 см.
Наиболее снежным в Киеве остается январь 1987 года, когда высота снега в его последний день достигла - 47 см.
Напомним, по данным синоптиков, влияние погоды на здоровье украинцев стало меньше.