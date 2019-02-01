Вплив погоди на здоров’я українців послабився – синоптики

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні цими вихідними з 2 по 3 лютого будуть фіксуватися не тільки дискомфортні, але й субкомфортні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.