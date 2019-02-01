Середньомісячна температура повітря у січні в Києві збільшилася

"За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря січня у столиці склала -4,5°С, що перевищує кліматичну норму на 1,1°С", - йдеться у повідомленні.



Найхолодніше було 9 січня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 14,4°С, а найтепліше – 18 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до +3,6 градуса.



"Особливою прикметою нинішньої зими є те, що мінімальна температура повітря у Києві не опустилась нижче мінус 15 градусів, а таких зим у столиці було лише 6", - додали в метеостанції.



Крім того, за даними метеостанції, опадів на проспекті Науки випало 45 мм, що склало 94% кліматичної норми. Висота снігового покриву на проспекті Науки на кінець місяця становила 31 см, найбільшою вона була 27 січня – 39 см.



Найбільш сніжним у Києві залишається січень 1987 року, коли висота снігу в його останній день досягла – 47 см.



Нагадаємо, за даними синоптиків, вплив погоди на здоров’я українців послабився.