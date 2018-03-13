Среди участвующих в сносе палаток под ВР правоохранителей было 200 участников АТО - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Около 500 правоохранителей принимали участие в зачистке палаточного городка возле Верховной Рады, среди которых были более 200 участников АТО. Об этом сказал журналистам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
"Около 500 полицейских участвовали в этой операции. Увидев цифры, из 117 (задержанных - ред.) только 11 были участникам АТО, я попросил, чтобы уточнили, а сколько участников АТО среди тех, кто принимал участие со стороны Национальной гвардии и полиции - более 200. Из них более 100 человек награждены не медальками участника АТО, а боевыми орденами и медалями", - сказал министр.
Он пояснил, что было два решения суда по зачистке палаточного городка под Верховной Радой.
"Кстати, одно из решений суда подписала судья Печерского суда, перед этим оправдала Саакашвили", - добавил он.
Напомним утром 3 марта во зданием украинского парламента начались схватки между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок. Пострадали четверо полицейских, задержаны более 100 человек.