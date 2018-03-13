Среди участвующих в сносе палаток под ВР правоохранителей было 200 участников АТО - Аваков

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55576 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59101 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Киев  •  УНН

 • 10181 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Около 500 правоохранителей принимали участие в зачистке палаточного городка возле Верховной Рады, среди которых были более 200 участников АТО. Об этом сказал журналистам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

"Около 500 полицейских участвовали в этой операции. Увидев цифры, из 117 (задержанных - ред.) только 11 были участникам АТО, я попросил, чтобы уточнили, а сколько участников АТО среди тех, кто принимал участие со стороны Национальной гвардии и полиции - более 200. Из них более 100 человек награждены не медальками участника АТО, а боевыми орденами и медалями", - сказал министр.

Он пояснил, что было два решения суда по зачистке палаточного городка под Верховной Радой.

"Кстати, одно из решений суда подписала судья Печерского суда, перед этим оправдала Саакашвили", - добавил он.

Напомним утром 3 марта во зданием украинского парламента начались схватки между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок. Пострадали четверо полицейских, задержаны более 100 человек.

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