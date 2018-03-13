Серед задіяних правоохоронців у знесенні наметів під ВР було 200 учасників АТО - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Близько 500 правоохоронців брали участь у зачистці наметового містечка біля Верховної Ради, серед яких були понад 200 учасників АТО. Про це сьогодні сказав журналістам міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.
“Близько 500 поліцейських брали участь в цій операції. Коли побачили цифри, що зі 117 (затриманих — ред.) тільки 11 були учасникам АТО, я попросив, щоб уточнили, а скільки учасників АТО серед тих, хто брав участь з боку Національної гвардії і поліції — більше 200. З них більше 100 чоловік нагороджені не медальками учасника АТО, а бойовими орденами і медалями”, — сказав міністр.
Він пояснив, що було два рішення суду стосовно зачищення наметового містечка під Верховною Радою. “До речі, одне з рішень суду підписала суддя Печерського суду, яка перед цим оправдала Саакашвілі”, — додав він.
Нагадаємо, зранку 3 березня під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко. Постраждали четверо поліцейських, затримали більше 100 осіб.