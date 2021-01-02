Среди животных на грани исчезновения оказалось более 35,7 тыс. видов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В списке животных, находящихся под угрозой исчезновения, на начало 2021 года оказалось более 35,7 тысячи видов. Такой отчет обнародовал Международный союз охраны природы (МСОП), передает УНН.
"На данный момент в Красном списке МСОП насчитывается 128 918 видов, из которых 35 765 находятся под угрозой исчезновения", - сообщили в организации в новом отчете.
Таким образом, под угрозой - более четверти из всех видов в Красном списке МСОП.
Такой отчет появился после доклада Всемирного фонда дикой природы о том, что популяция животных за 50 последних лет сократилась почти на 70%.
Из-за глобального экономического роста и экстенсивного хозяйства уничтожаются места обитания живых организмов, меняется климат, исчезают леса и загрязняются воды Мирового океана, отмечали авторы обнародованного в сентябре отчета.