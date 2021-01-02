Серед тварин на межі зникнення опинилося понад 35,7 тис. видів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У списку тварин, які перебувають під загрозою зникнення, на початок 2021 року опинилося понад 35,7 тисячі видів. Такий звіт оприлюднив Міжнародний союз охорони природи (МСОП), передає УНН.
"Наразі у Червоному списку МСОП налічується 128 918 видів, з яких 35 765 перебувають під загрозою зникнення", - повідомили в організації в новому звіті.
Тож, під загрозою - більш ніж чверть з усіх видів у Червоному списку МСОП.
Такий звіт з'явився після доповіді Всесвітнього фонду дикої природи про те, що популяція тварин за 50 останніх років скоротилася на майже 70%.
Через глобальне економічне зростання і екстенсивне господарство знищуються місця проживання живих організмів, змінюється клімат, зникають ліси і забруднюються води Світового океану, відзначали автори оприлюдненого у вересні звіту.