Среди продуктов в Киеве за месяц подешевели только яйца
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В январе 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 года уровень инфляции в Киеве составлял 0,8%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Главного управления статистики в Киеве.
По сообщению ведомства, на потребительском рынке столицы в январе 2017 г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,5% по сравнению с декабрем 2016 года.
"На потребительском рынке столицы в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,5%. Больше всего подорожали овощи - на 12,7%, фрукты - на 7,5%, молоко - на 3,4%, хлеб - на 3,2%. В то же время снизились цены на яйца - на 1,4% и безалкогольные напитки - на 0,2%", - говорится в сообщении.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в целом выросли на 1,1%.
"Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, что связано с подорожанием табачных изделий - на 1,4%, алкогольных напитков - на 0,9%", - говорится в сообщении.
В то же время, стабильными остались цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива.
Вместе с тем, в январе 2017 г. наблюдался рост цен на транспорт - на 2,2%.
"Повышение цен на транспорт в целом на 2,2% связано с повышением стоимости топлива и масел на 3,1%", - говорится в сообщении.
Наряду с этим, в январе 2017 г. для жителей столицы на 2,9% стали дороже услуги отдыха и культуры.
Как сообщал УНН, за месяц в Украине больше всего подорожали овощи, фрукты и молоко.