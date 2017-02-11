Серед продуктів у Києві за місяць подешевшали лише яйця
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У січні 2017 року порівняно з груднем 2016 року рівень інфляції у Києві становив 0,8%. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Головного управління статистики у Києві.
За повідомленням відомства, на споживчому ринку столиці у січні 2017 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,5% порівняно із груднем 2016 року.
“На споживчому ринку столиці у січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,5%. Найбільше подорожчали овочі – на 12,7%, фрукти – на 7,5%, молоко – на 3,4%, хліб – на 3,2%. Водночас знизилися ціни на яйця – на 1,4% та безалкогольні напої – на 0,2%”, — йдеться у повідомленні.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби в цілому зросли на 1,1%.
“Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,1%, що пов’язано зі здорожчанням тютюнових виробів – на 1,4%, алкогольних напоїв – на 0,9%”, — йдеться у повідомленні.
Водночас, стабільними залишились ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива.
Разом з тим, у січні 2017 року спостерігалося зростання цін на транспорт — на 2,2%.
“Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,2% пов’язано з підвищенням вартості палива та мастил на 3,1% ”, — йдеться у повідомленні.
Поряд з цим, у січні 2017 року для мешканців столиці на 2,9% стали дорожчими послуги відпочинку і культури.
Як повідомляв УНН, за місяць в Україні найбільше подорожчали овочі, фрукти та молоко.