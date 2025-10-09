Серебро впервые за 45 лет превысило $50 за унцию из-за дефицита и паники на рынке - Bloomberg

Цена на серебро подскочила до 50,85 доллара за унцию – самого высокого уровня с 1980 года. Стремительный рост вызван дефицитом предложения на лондонском рынке слитков и резким спросом на безопасные активы на фоне финансовой нестабильности в США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

За день серебро подорожало почти на 4%, а с начала года его стоимость выросла более чем на 70%, превзойдя даже динамику золота. Эксперты объясняют это так называемой "торговлей обесцениванием", когда инвесторы ищут защиту в биткойне, золоте и серебре, убегая от доллара и рисков инфляции.

Разговоры об обесценивании, независимо от его реалий, разожгли энтузиазм инвесторов в отношении золота и серебра до такой степени, что это уже напоминает поведение вокруг технологических акций или искусственного интеллекта

– отметил аналитик Peel Hunt Кирон Ходжсон.

Рост подпитывает и дефицит физического металла, который хранится в хранилищах, обслуживающих биржевые фонды, и практически недоступен для рынка.

Я думаю, что дефицит – это медленное сжигание. Сами размеры дефицита были настолько впечатляющими, и требуется время, чтобы это проявилось в цене

– объяснил директор Metals Focus Филип Ньюман.

Ситуацию обострил импорт серебра в США из-за опасений возможных пошлин, что еще больше сократило запасы в Лондоне и подняло стоимость займа металла.

Чит. Цена на золото впервые превысила четыре тысячи долларов за унцию - NYT.

Несмотря на стремительный рост, серебро еще не превысило исторический рекорд в 52,50 доллара, установленный в январе 1980 года во время спекуляций братьев Хант. Однако эксперты считают, что нынешний всплеск может стать прологом к новому этапу "серебряного ралли".

Напомним

Цены на золото на азиатских торгах в среду впервые в истории превысили $4000 за унцию. На фоне этого эксперты прогнозируют рост цен и на серебро.

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, рост цены на золото - сигнал для современного финтех-рынка, что хоть технологии и могут делать финансы удобнее, но доверие базируется на проверенных веками ценностях. А геополитическая нестабильность – дополнительно усиливает значение золота на международном рынке.

Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой. Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике

– резюмировала Елена Соседка.

Она также добавила, что рост цены на золото лишь означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Более слабый доллар делает золото дешевле для международных покупателей, создавая мощный стимул для роста его цены.