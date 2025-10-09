$41.400.09
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 8928 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40 • 25632 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 28620 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 19438 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 19331 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 30148 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 16607 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15545 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светом
9 октября, 01:15 • 16827 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Серебро впервые за 45 лет превысило $50 за унцию из-за дефицита и паники на рынке - Bloomberg

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Впервые за 45 лет цена на серебро повысилась до 50 долларов за унцию. Это произошло на фоне рекордного увеличения цен на золото и дефицита предложения на рынке в Лондоне.

Серебро впервые за 45 лет превысило $50 за унцию из-за дефицита и паники на рынке - Bloomberg

Цена на серебро подскочила до 50,85 доллара за унцию – самого высокого уровня с 1980 года. Стремительный рост вызван дефицитом предложения на лондонском рынке слитков и резким спросом на безопасные активы на фоне финансовой нестабильности в США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

За день серебро подорожало почти на 4%, а с начала года его стоимость выросла более чем на 70%, превзойдя даже динамику золота. Эксперты объясняют это так называемой "торговлей обесцениванием", когда инвесторы ищут защиту в биткойне, золоте и серебре, убегая от доллара и рисков инфляции.

Разговоры об обесценивании, независимо от его реалий, разожгли энтузиазм инвесторов в отношении золота и серебра до такой степени, что это уже напоминает поведение вокруг технологических акций или искусственного интеллекта

– отметил аналитик Peel Hunt Кирон Ходжсон.

Рост подпитывает и дефицит физического металла, который хранится в хранилищах, обслуживающих биржевые фонды, и практически недоступен для рынка.

Я думаю, что дефицит – это медленное сжигание. Сами размеры дефицита были настолько впечатляющими, и требуется время, чтобы это проявилось в цене

– объяснил директор Metals Focus Филип Ньюман.

Ситуацию обострил импорт серебра в США из-за опасений возможных пошлин, что еще больше сократило запасы в Лондоне и подняло стоимость займа металла.

Чит. Цена на золото впервые превысила четыре тысячи долларов за унцию - NYT.

Несмотря на стремительный рост, серебро еще не превысило исторический рекорд в 52,50 доллара, установленный в январе 1980 года во время спекуляций братьев Хант. Однако эксперты считают, что нынешний всплеск может стать прологом к новому этапу "серебряного ралли".

Напомним

Цены на золото на азиатских торгах в среду впервые в истории превысили $4000 за унцию. На фоне этого эксперты прогнозируют рост цен и на серебро.

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, рост цены на золото - сигнал для современного финтех-рынка, что хоть технологии и могут делать финансы удобнее, но доверие базируется на проверенных веками ценностях. А геополитическая нестабильность – дополнительно усиливает значение золота на международном рынке.

Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой. Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике

– резюмировала Елена Соседка.

Она также добавила, что рост цены на золото лишь означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Более слабый доллар делает золото дешевле для международных покупателей, создавая мощный стимул для роста его цены.

Степан Гафтко

