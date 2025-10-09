$41.400.09
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
11:29 • 10282 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
09:40 • 26558 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 29485 перегляди
"Законопроєкт приховають": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 19865 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 19535 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 30631 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20 • 16658 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 15583 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16854 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
Срібло вперше за 45 років перевищило $50 за унцію через дефіцит і паніку на ринку - Вloomberg

Київ • УНН

 • 638 перегляди

Вперше за 45 років ціна на срібло підвищилась до 50 доларів за унцію. Це сталося на тлі рекордних збільшень цін на золото та дефіцитом пропозиції на ринку у Лондоні.

Срібло вперше за 45 років перевищило $50 за унцію через дефіцит і паніку на ринку - Вloomberg

Ціна на срібло підскочила до 50,85 долара за унцію – найвищого рівня з 1980 року. Стрімке зростання викликане дефіцитом пропозиції на лондонському ринку злитків і різким попитом на безпечні активи на тлі фінансової нестабільності у США. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН

Деталі

За день срібло подорожчало майже на 4%, а від початку року його вартість зросла більш ніж на 70%, перевершивши навіть динаміку золота. Експерти пояснюють це так званою "торгівлею знеціненням", коли інвестори шукають захист у біткойні, золоті та сріблі, тікаючи від долара і ризиків інфляції.

Розмови про знецінення, незалежно від його реалій, розпалили ентузіазм інвесторів щодо золота та срібла до такої міри, що це вже нагадує поведінку навколо технологічних акцій чи штучного інтелекту 

– зазначив аналітик Peel Hunt Кірон Ходжсон.

Зростання підживлює й дефіцит фізичного металу, який зберігається у сховищах, що обслуговують біржові фонди, і практично недоступний для ринку. 

Я думаю, що дефіцит – це повільне спалювання. Самі розміри дефіциту були настільки вражаючими, і потрібен час, щоб це проявилося в ціні 

– пояснив директор Metals Focus Філіп Ньюман.

Ситуацію загострив імпорт срібла до США через побоювання можливих мит, що ще більше скоротило запаси в Лондоні та підняло вартість позики металу.

Ціна на золото вперше перевищила чотири тисячі доларів за унцію - NYT07.10.25, 18:44 • 2950 переглядiв

Попри стрімке зростання, срібло ще не перевищило історичний рекорд у 52,50 долара, встановлений у січні 1980 року під час спекуляцій братів Хант. Проте експерти вважають, що нинішній сплеск може стати прологом до нового етапу "срібного ралі".

Нагадаємо

Ціни на золото на азійських торгах у середу вперше в історії перевищили $4000 за унцію. На тлі цього експерти прогнозують зростання цін і на срібло. 

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, зростання ціни на золото - сигнал для сучасного фінтех-ринку, що хоч технології і можуть робити фінанси зручнішими, але довіра базується на перевірених століттями цінностях. А геополітична нестабільність – додатково підсилює значення золота на міжнародному ринку. 

Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки 

– резюмувала Олена Сосєдка.

Вона також додала, що зростання ціни на золотого лише означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Слабший долар робить золото дешевше для міжнародних покупців, створюючи потужний стимул для зростання його ціни.

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Bloomberg
Сполучені Штати Америки