Сербская церковь не признает ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Сербская православная церковь не признает ни Автокефальную церковь Украины, ни Киевский Объединительный собор, а его решения считает неканоническими и необязательными. Об этом пишет сербская газета "Политика" , передаёт УНН.
"СПЦ считается неканонической вторжение Вселенского Патриарха Варфоломея на территории Русской православной церкви и ее решения в связи с Украиной", - говорится в газете.
Сообщается так же, что Сербская церковь будет рекомендовать своим епископам и духовенству воздерживаться от литургического и канонического общения не только с Митрополитом Епифанием, но и со всеми, кто находится в общении с ним.
В Газете отметили, что СПЦ признает только Украинскую православную церковь, возглавляемую митрополитом Онуфрием, которая находится в составе Московского патриархата.
Як сообщал УНН, по состоянию на сегодняшний день к Православной церкви Украины перешло 458 приходские храмы и два кафедральные собора УПЦ МП.