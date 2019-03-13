Сербская церковь не признает ПЦУ

"СПЦ считается неканонической вторжение Вселенского Патриарха Варфоломея на территории Русской православной церкви и ее решения в связи с Украиной", - говорится в газете.



Сообщается так же, что Сербская церковь будет рекомендовать своим епископам и духовенству воздерживаться от литургического и канонического общения не только с Митрополитом Епифанием, но и со всеми, кто находится в общении с ним.



В Газете отметили, что СПЦ признает только Украинскую православную церковь, возглавляемую митрополитом Онуфрием, которая находится в составе Московского патриархата.



Як сообщал УНН, по состоянию на сегодняшний день к Православной церкви Украины перешло 458 приходские храмы и два кафедральные собора УПЦ МП.