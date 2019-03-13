Сербська церква не визнає ПЦУ

"СПЦ вважається неканонічною вторгнення Вселенського Патріарха Варфоломія на території Російської православної церкви і її рішення в зв'язку з Україною", - йдеться в газеті.



Повідомляється також, що Сербська церква буде рекомендувати своїм єпископам і духовенству утримуватися від літургійного та канонічного спілкування не тільки з Митрополитом Єпіфанієм, а й з усіма, хто знаходиться в спілкуванні з ним.



В Газеті відзначили, що СПЦ визнає тільки Українську православну церкву, очолювану митрополитом Онуфрієм, яка знаходиться в складі Московського патріархату.



Як повідомляв УНН, станом на сьогоднішній день до Православної церкви України перейшло 458 парафіяльні храми і два кафедральні собору УПЦ МП.