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СЕО "ТЕДИС Украина": "Наша системность еще раз доказала свою эффективность во время пандемии"

Киев • УНН

 • 14064 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. В интервью изданию “Власть денег” генеральный директор одного из крупнейших FMCG-дистрибьюторов Украины Тарас Корнияченко отметил, что в прошлом году компания перевыполнила запланированные бизнес-показатели.

СЕО "ТЕДИС Украина": "Наша системность еще раз доказала свою эффективность во время пандемии"

“Могу уверенно утверждать, что прошлый год мы отработали с высоко поднятой головой. Наша системность еще раз доказала свою эффективность во время пандемии. Компания работала в штатном режиме, выполняя все свои обязательства перед поставщиками, клиентами, сотрудниками. Для персонала мы добавили дополнительную опцию в корпоративную медстраховку — тестирование на COVID-19, направив на это миллион гривен в прошлом году”.

По словам СЕО “ТЕДИС Украина” сейчас компания движется в направлениях развития инновационного подхода и предпринимательского духа: “Мы хотим трансформировать компанию таким образом, чтобы могли еще более оперативно и гибко реагировать на внешние изменения рыночной среды и быть еще более эффективными”, — отметил Тарас Корнияченко.

Напомним, что компания “ТЕДИС Украина” вошла в ТОП-200 крупнейших налогоплательщиков страны по итогам 2020 года. За прошлый год дистрибьютор перечислил в государственный бюджет более 1,4 миллиарда гривен налоговых отчислений. Это на 5% больше, чем годом ранее.

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