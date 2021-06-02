СЕО "ТЕДІС Україна": "Наша системність ще раз довела свою ефективність під час пандемії"

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 29101 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 105676 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 148775 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 132730 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 139372 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 98012 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 82737 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 185480 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88578 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 279929 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 58188 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 66768 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 21858 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 30624 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 47147 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 151419 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 185494 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 279941 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 447392 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 433528 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 6094 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 33019 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 38469 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 38899 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 39867 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

СЕО "ТЕДІС Україна": "Наша системність ще раз довела свою ефективність під час пандемії"

Київ • УНН

 • 14064 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. В інтерв’ю виданню “Власть денег” генеральний директор одного з найбільших FMCG-дистриб’юторів України Тарас Корніяченко зазначив, що в минулому році компанія перевиконала заплановані бізнес-показники.

СЕО "ТЕДІС Україна": "Наша системність ще раз довела свою ефективність під час пандемії"

“Можу впевнено стверджувати, що минулий рік ми відпрацювали з високо піднятою головою. Наша системність ще раз довела свою ефективність під час пандемії. Компанія працювала в штатному режимі, виконуючи всі свої зобов’язання перед постачальниками, клієнтами, співробітниками. Для персоналу ми додали додаткову опцію в корпоративну медстраховку — тестування на COVID-19, направивши на це мільйон гривень в минулому році”.

За словами СЕО “ТЕДІС Україна” зараз компанія рухається в напрямках розвитку інноваційного підходу і підприємницького духу: “Ми хочемо трансформувати компанію таким чином, щоб могли ще більш оперативно і гнучко реагувати на зовнішні зміни ринкового середовища та бути ще більш ефективними”, — зазначив Тарас Корніяченко.

Нагадаємо, що компанія “ТЕДІС Україна” увійшла в ТОП-200 найбільших платників податків країни за підсумками 2020 року. За минулий рік дистриб’ютор перерахував до державного бюджету понад 1,4 мільярда гривень податкових відрахувань. Це на 5% більше, ніж роком раніше.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45