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Сенцова после голодовки держат "на кипятке и баланде"

Киев • УНН

 • 9014 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Приговоренный к 20 годам заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов после голодовки вынужден "сидеть на кипятке и баланде", так как администрация исправительной колонии не разрешает ему пойти в магазин. Об этом сообщил Олег Сенцов в письме правозащитнице, опубликованном ею в Facebook, передает УНН.

Сенцова после голодовки держат "на кипятке и баланде"

“По поводу денег не стоит пока беспокоиться — те 15 тыс., как лежали на счете, так и лежат, — в магазине местном я был два месяца назад, так что теперь питаюсь, в основном, „завтра“ и „на следующей неделе“. Поэтому в отсутствии передачи эта печальная пустобазарная история продолжается! Смешно и печально одновременно, когда тебя полмира, по слухам, поддерживает, а ты уже месяц на кипятке прорываешься и на баланде! Но это всё мелочи, которые решатся рано или поздно”, — написал Сенцов.

При этом он добавил, что считает куда более важным постановку своей пьесы, съемку фильма по своему сценарию, а также завершение на 2/3 романа. “Пьеса поставилась, через неделю „мотор“ и кино, роман уже на 2/3 завершен, детские рассказы уже переиздают в третий раз, а после Нового года я перешлю на волю ещё один сборник — чему ему тут пылиться? Ну, и в Страсбурге меня тоже, надеюсь, услышат”, — добавил политзаключенный.

Напомним, ранее правозащитница Татьяна Щур сообщала, что Олег Сенцов не может получить посылку, отправленную ему в колонию, еще всередине ноября. По состоянию на утро 12 декабря посылка адресату до сих пор не доставлена.

По словам адвоката Дмитрия Динзе, у украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ на 20 лет строгого режима по обвинению в терроризме, в результате голодовки обнаружено “органическое поражение” сердца, печени и почек.

Как сообщал УНН ранее, в августе 2015 года украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. Сенцов провел длительную голодовку в знак протеста.

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