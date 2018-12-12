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Сенцова після голодування тримають "на окропі і баланді"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Засуджений до 20 років ув'язнення в Росії український режисер Олег Сенцов після голодування змушений "сидіти на окропі і баланді", так як адміністрація виправної колонії не дозволяє йому піти в магазин. Про це повідомив Олег Сенцов у листі правозахисниці, опублікованому нею в Facebook, передає УНН.

Сенцова після голодування тримають "на окропі і баланді"

“З приводу грошей не варто поки турбуватися — ті 15 тис., які лежали на рахунку, так і лежать, — в магазині місцевому я був два місяці тому, так що тепер харчуюся, в основному, ”завтра“ і ”на наступному тижні". Тому у відсутності передачі ця сумна пустобазарна історія триває! Смішно і сумно одночасно, коли тебе півсвіту, за чутками, підтримує, а ти вже місяць на окропі прориваєшся і на баланді! Але це все дрібниці, які вирішаться рано чи пізно“, - написав Сенцов.

При цьому він додав, що вважає куди більш важливим постановку своєї п’єси, зйомку фільму за своїм сценарієм, а також завершення на 2/3 роману. “П’єсу поставлено, через тиждень ”мотор“ і кіно, роман вже на 2/3 завершено, дитячі оповідання вже перевидають в третій раз, а після Нового року я перешлю на волю ще один збірник — чому йому тут припадати пилом? Ну, і в Страсбурзі мене теж, сподіваюся, почують”, - додав політв’язень.

Нагадаємо, раніше правозахисниця Тетяна Щур повідомляла, що Олег Сенцов не може отримати посилку, відправлену йому в колонію, ще всередині листопада. Станом на ранок 12 грудня посилку адресату досі не доставлено.

За словами адвоката Дмитра Дінзе, в українського режисера Олега Сенцова, засудженого в РФ на 20 років суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, у результаті голодовки виявлено “органічне ураження” серця, печінки і нирок.

Як повідомляв УНН раніше, в серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, засудили до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили у створенні на території Криму терористичного співтовариства. Сенцов провів тривалу голодовку на знак протесту.

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