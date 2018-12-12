Сенцова після голодування тримають "на окропі і баланді"

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Засуджений до 20 років ув'язнення в Росії український режисер Олег Сенцов після голодування змушений "сидіти на окропі і баланді", так як адміністрація виправної колонії не дозволяє йому піти в магазин. Про це повідомив Олег Сенцов у листі правозахисниці, опублікованому нею в Facebook, передає УНН.